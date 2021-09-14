Главными проблемами СМИ стали финансовые трудности и введенные новой властью ограничения.

В Афганистане после захвата власти "Талибаном" перестали работать 153 средства массовой информации.

Об этом информирует телеканал Tolo News.

Основной причиной этого стали финансовые проблемы, а также ограничения и новые правила, введенные властями во главе с "Талибаном".

Представитель Национального союза журналистов Афганистана Масрура Лутфи заявил, что в стране может наступить конец свободе СМИ. При этом он призвал международные организации осуществить скорейшие шаги для решения этой проблемы.

Отмечается, что экономические проблемы СМИ являются достаточно серьезными, а введенные жесткие ограничения создают значительные препятствия для деятельности массмедиа.

Захват Афганистана талибами

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана.

Между 1996 и 2001 годами талибы практиковали версию шариата, которая включала забивание женщин камнями за супружескую измену, ампутацию конечностей за кражу и запрет девушкам посещать школу после 12 лет. В этот же раз талибы пообещали, что права женщин будут соблюдать, в том числе они смогут остаться в правительстве.

Вопреки увещеваниям об обеспечении прав женщин, боевики "Талибана" посреди улицы застрелили женщину за нарушение законов ислама. А 25 августа запретили женщинам работать и обязали их оставаться дома.

1 сентября появилась информация о том, что талибы передумали и запретили женщинам занимать посты министров. Кроме того, в школах и университетах стали делить классы на женскую и мужскую половины.

7 сентября талибы убили беременную женщину-полицейскую на глазах у ее семьи.

Автор: Олег Давыгора