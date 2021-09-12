Тем временем ЦБ Афганистана приказал банкам выдавать денежные переводы исключительно в нацвалюте - афгани.

Талибан решил проводить все расчеты в торговых операциях Афганистана в национальной валюте – афгани.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте alemara_ar, который позиционируется талибами как "официальный аккаунт Исламского Эмирата Афганистан".

В сообщении подчеркивается, что публикации об использовании в крупных коммерческих сделках пакистанской рупии "не соответствуют действительности".

Ранее сообщалось, что правительство Пакистана приняло решение осуществлять расчет при торговле с Афганистаном в пакистанских рупиях, поскольку Кабул сталкивается с нехваткой долларов на фоне заморозки афганских счетов со средствами от МВФ и Всемирного банка.

Тем временем Reuters со ссылкой на источники сообщает, что ЦБ Афганистана под контролем талибов приказал банкам выдавать денежные переводы исключительно в афгани. Так новая власть пытается сохранить дефицитные доллары.

На протяжении многих лет переводы из-за рубежа в твердой валюте были для страны важным источником финансов, но после завоевания Афганистана талибами он иссяк.

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Власть Талибана в Афганистане

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул и объявили, что взяли под контроль всю страну.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие.

Талибы изначально призвали общество к порядку, чиновникам порекомендовали возвращаться на рабочие места. Однако вскоре в стране начались жестокие расправы над силовиками и гражданами, работавшими с предыдущей властью, а также над журналистами и переводчиками.

Автор: Дмитрий Захаров