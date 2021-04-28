Майкл Коллинз - один из 24 человек, летавших к Луне. В последние годы астронавт боролся с раком.

28 апреля в США на 91-м году жизни умер астронавт Майкл Коллинз, командир корабля "Аполлон-11", впервые доставившего людей к Луне.

Сообщение родственников о смерти Коллинза опубликовано на его странице в Twitter.

В отличие от Нила Армстронга и Базза Олдрина, Майкл Коллинз так и не ступал на поверхность Луны. В июле 1969 года он был командиром экипажа и пилотировал командный модуль на орбите, пока астронавты впервые высадились на спутник Земли.

Читайте такжеПервую женщину на Луну доставит компания Илона Маска: NASA заключило контрактКоллинз родился в 1930-м году в Риме, в семье военного атташе. За свою жизнь астронавт дважды побывал в космосе. Впервые он полетел вместе с Джоном Янгом на корабле "Джемини-10" в июле 1966 года. Тогда Коллинз стал первым в истории человеком, совершившим два выхода в открытый космос за один полет.

После полета на Луну Коллинз был назначен помощником государственного секретаря по связям с общественностью, а в 1971 году стал директором Национального музея авиации и космонавтики. В 1978 году его назначили заместителем ученого секретаря Смитсоновского института.

Майкл Коллинз написал несколько книг о космонавтике, а еще увлекался акварелью, хотя на космическую тему рисовал редко. В последние годы жил со своей женой Пэт на острове Марко во Флориде и Эйвоне в Северной Каролине, пока та не умерла в апреле 2014 года.

По сообщению родственников, астронавт болел раком.

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Перевод: Катерина Комолова