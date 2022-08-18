Местные оккупационные власти уверяют, что там сработала противовоздушная оборона.

В оккупированном Крыму в городе Керчь вечером 18 августа прогремели взрывы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "советника главы Крыма".

Местные оккупационные власти утверждают, что там сработала противовоздушная оборона. При этом так называемый "советник главы оккупированного" Крыма Олег Крючков не уточнил, почему противовоздушная оборона сработала.

Проект Крым.Реалии сообщил, что жители Керчи вечером 18 августа слышали громкие звуки, похожие на взрывы. У людей дрожали стекла, сработали сирены автомобилей, а очевидцы заявили, что видели в небе дымовую полосу.

Местные жители сообщали о звуках взрывов и вспышках в небе.

Как сообщал УНИАН, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины имеют полное право уничтожать военные объекты в Крыму, коварно захваченном Россией, поэтому на полуострове будет "яркий" бархатный сезон.

Также США разрешили украинской армии использовать западное оружие для ударов по Крыму, если в Киеве сочтут это необходимым.

Вас также могут заинтересовать новости: