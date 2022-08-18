В Белом доме напомнили, что Крым - это украинская территория.

США разрешили украинской армии использовать западное оружие для ударов по Крыму, если в Киеве сочтут это необходимым.

Об этом пишет Politico.

"Конечно, мы не выбираем цели, и всё, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они (ВСУ, - УНИАН) решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению - самооборона", - сказал собеседник издания в Белом доме.

На уточняющий вопрос о полуострове он подчеркнул, что "Крым - это Украина".

В свою очередь украинский чиновник сообщил, что сообщение о поддержке дошло до Киева. Накануне это подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.

Как писал УНИАН, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц, отвечая на вопрос о применении оружия Запада по Крыму, подчеркнул, что Европа и США поддерживают целостность и суверенитет Украины.

Как отмечали эксперты из Института изучения войны, похоже, Украина не использовала оружие западных партнеров во время недавних атак по военным объектам врага в Крыму. Однако, подчеркнули они, это не будет противоречить договоренностям со Штатами и Западом по неприменению этого оружия по территории России.

Ни страны Евросоюза, ни США не считают Крым российской территорией.