Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на повестке дня - пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что взрывы на складах боеприпасов в оккупированном Россией Крыму в августе свидетельствуют, что полуостров является исключительно украинским.

Об этом Подоляк написал в микроблоге Twitter.

"Крым. Жаркий август-2022. Сезон, в котором много "звезд", которые падают, "мамулечек" на внеочередную переправу, отказов от краденых квартир, работы ПВО. А главное, это время, когда понимаешь, что Крым – это только Украина. Даже если воры-2014 обещали вечную защиту от камней с неба...", - заявил Подоляк.

Сегодня, 19 августа, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter в очередной раз подчеркнул, что Крым - суверенная территория Украины.

"Вопрос повестки дня - пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией", - заявил Данилов.

Ситуация в оккупированном Крыму

Как сообщал УНИАН, в августе в оккупированном Крыму произошли пожары на складе хранения боеприпасов в воинской части и на аэродроме.

Так, 9 августа на территории аэродрома "Саки", что в районе населенного пункта Новофедоровка, прозвучала серия взрывов и пожар. Как следствие, уничтожено по меньшей мере 9 самолетов.

16 августа в воинской части, что в Джанкойском районе, на складе произошла детонация боеприпасов.

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