Глава МИД Украины подчеркнул, что россиянам нечего делать на таких заседаниях.

Заседание Совета министров ОБСЕ впервые состоится без участия представителя Российской Федерации.

Мероприятие должно пройти в польском городе Лодзь, сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Совет министров ОБСЕ впервые пройдет без российского министра. И это правильно - нечего ему делать. Они лишь имитируют переговоры. Они лишь имитируют дипломатию. А на самом деле они сделали свой выбор: этот выбор - война и военные преступления", – подчеркнул глава МИД.

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По словам украинского министра, сегодня будет много международных событий и на уровне президента, и на уровне МИД. Вечером Кулеба отправится в международную командировку - сначала в Бухарест на заседание Совета министров НАТО, а затем в Лодзь на заседание Совета министров ОБСЕ.

Россия в ОБСЕ - последние новости

24-26 ноября в Польше прошла осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Несмотря на агрессивную войну против Украины, Россия остается одним из членов ПА.

Однако, Россия не смогла на этот раз принять участие в мероприятии. 16 ноября в МИД Польши сообщили, что россияне не получили визы.

Более того, главе МИД России Сергею Лаврову запретили въезд в Польшу, из-за чего он не попадет на министерскую встречу ОБСЕ в Лодзи 1-2 декабря.

26 ноября стало известно, что постоянная делегация Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ бойкотировать работу организации за нежелания организации выгнать представителей России. Постоянный комитет ПА ОБСЕ не смог изменить свои правила, чтобы выгнать россиян.

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