Все, кто получил такие сообщения, находятся в США легально в рамках гуманитарной программы.

Несколько украинцев, которые легально находятся в США по гуманитарной программе, получили электронные письма об аннулировании их статуса и требование покинуть страну в течение семи дней.

Как сообщает агентство Reuters, соответствующие электронные письма украинцы получили в четверг, 3 апреля. В письмах было требование покинуть страну, или же будут применены меры правоохранителей по депортации.

"Если вы немедленно не покинете территорию Соединенных Штатов, в отношении вас могут быть применены меры правоохранительных органов, что приведет к вашей депортации. Повторно сообщаем: Министерство внутренней безопасности (DHS) аннулирует ваш гуманитарный статус. Не пытайтесь остаться в США", - говорилось в письмах.

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Впрочем, в пятницу, 4 апреля, представитель DHS заявил, что украинцы получили эти письма по ошибке. Гуманитарная программа продолжает действовать.

Украинцы в США - главные новости

Как сообщал УНИАН, администрация президента США Дональда Трампа отменит временный легальный статус примерно для 240 тыс. украинцев, которые сбежали от войны в Украине.

Как пишут СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации Трампа. Такой шаг потенциально может поставить граждан Украины на путь ускоренной депортации из США.

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