Такой шаг потенциально может поставить украинцев на путь ускоренной депортации.

Администрация президента США Дональда Трампа отменит временный легальный статус примерно для 240 тыс. украинцев, бежавших от войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации Трампа. Такой шаг потенциально может поставить граждан Украины на путь ускоренной депортации из США.

Издание отметило, что эта мера, введение которой запланировано на апрель, станет ошеломляющим отходом от гостеприимства, которое украинцы получили при администрации президента Джо Байдена.

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По данным источника издания, отказ от защиты для украинцев был запланирован до того, как Трамп публично поскандалил с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Чиновник объяснил, что это часть более широких усилий администрации Трампа по лишению легального статуса более 1,8 млн мигрантов, которым разрешалось въехать в США по временным гуманитарным программам, запущенным при администрации Байдена.

Издание сообщило, что мигранты, лишенные легального статуса, могут столкнуться с ускоренной процедурой депортации.

Гуманитарные программы, запущенные при Байдене, были частью усилий по созданию временных легальных путей для сдерживания нелегальной иммиграции и оказания гуманитарной помощи.

Помимо 240 тыс. украинцев, спасающихся от российского нападения, и 530 тыс. кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, эти программы охватывали более 70 тыс. афганцев, бежавших от талибов.

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