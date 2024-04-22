В 2023 году Украина была восьмой по объему расходов.

По итогам 2023 года общие мировые военные расходы достигли 2443 миллиардов долларов, увеличившись на 6,8% в реальном выражении. Мировые военные расходы выросли девятый год подряд до исторического максимума. Это был самый большой годовой рост с 2009 года. Об этом говорится в исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Впервые с 2009 года военные расходы выросли во всех пяти географических регионах, определенных SIPRI, причем особенно значительный рост был зафиксирован в Европе, Азии и Океании и на Ближнем Востоке.

"Беспрецедентный рост военных расходов является прямым ответом на глобальное ухудшение мира и безопасности. Государства отдают предпочтение военной силе, но они рискуют развернуть спираль действия-реакции во все более нестабильном геополитическом ландшафте и безопасности", – заявил старший научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Нань Тянь.

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Отмечается, что Соединенные Штаты Америки, Китай и Россия возглавили список стран с наибольшими военными расходами. В то же время страны из первой десятки все увеличили такие расходы в прошлом году.

Военные расходы России выросли на 24%, до примерно 109 миллиардов долларов, что означает рост на 57% с 2014 года. В 2023 году военные расходы РФ составляли 16% от общих государственных расходов.

В исследовании указано, что в 2023 году Украина была восьмой по объему расходов после резкого роста на 51%, до 64,8 миллиарда долларов. Это привело к военной нагрузке на Украину в 37% и составило 58% общих государственных расходов. Военные расходы Украины составили 59% от размера показателя России. Однако в течение года Украина также получила не менее $35 млрд военной помощи, в том числе $25,4 млрд от США. В совокупности эта помощь и собственные военные расходы Украины составляли примерно 91% от российских расходов.

Расходы НАТО

Соединенные Штаты остаются крупнейшим бюджетником НАТО, но европейские члены увеличивают долю. В 2023 году на 31 члена НАТО приходилось 1341 миллиард долларов США, что составляет 55% мировых военных расходов. Военные расходы США выросли на 2,3%, до 916 миллиардов долларов, что составляет 68% общих военных расходов НАТО. В 2023 году большинство европейских членов НАТО увеличили свои военные расходы. Их совокупная доля в НАТО составила 28%, что является самым высоким показателем за десятилетие. Остальные 4% поступили из Канады и Турции.

"Для европейских стран НАТО последние два года войны в Украине коренным образом изменили перспективы безопасности. Это изменение восприятия угрозы отражается в росте доли ВВП, направляемой на военные расходы, при этом цель НАТО в 2% все чаще рассматривается как базовая линия, а не порог, которого нужно достичь", – подчеркнул исследователь Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI сказал Лоренцо Скараццато.

Растущие военные расходы Китая

Китай выделил примерно 296 миллиардов долларов США на военные нужды в 2023 году, что на 6% больше, чем в 2022 году. Это был 29-й подряд годовой рост военных расходов страны. На Китай приходится половина общих военных расходов в регионе Азии и Океании, пишет SIPRI.

Военная помощь Украине

Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила предложенный спикером Майком Джонсоном законопроект о расходах на помощь Украине. Сенат США рассмотрит законопроект во вторник, 23 апреля 2024 года. Президент Джо Байден пообещал сразу после принятия подписать документ.

Эксперты считают, что одобрение США выделения более 60 миллиардов долларов помощи для Украины позволит ВСУ несколько перевести дух на поле боя, хотя вряд ли это само по себе переломит ход войны.

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