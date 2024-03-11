Россия в рейтинге мировых поставщиков вооружений опустилась на третье место.

Украина получила статус крупнейшего европейского импортера оружия в 2019-2023 годах и четвертого по величине в мире после того, как с февраля 2022 года не менее 30 государств поставляют основные вооружения в качестве военной помощи. Об этом свидетельствует доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), который сравнил период 2019-2023 годов с 2014-2018 годами, пишет Deutsche Welle.

Отмечается, доля Украины в глобальном импорте оружия составила 4,9% по сравнению с 0,1% в 2014-2018 годах. При этом общий рост военного импорта по отношению к этому периоду составил рекордные 6633%. Основными поставщиками вооружений Киеву стали США (39%), Германия и Польша, соответственно 14%.

В целом глобальный объем международных поставок оружия за последние пять лет немного снизился – на 3,3%. Однако европейские государства почти вдвое увеличили импорт основных видов вооружений (+94%).

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В мировой тройке лидеров по экспорту вооружений произошло одно изменение. По-прежнему первую позицию уверенно удерживают США, чей экспорт за последние пять лет вырос на 17%, что привело к увеличению с 34% до 42% их доли в общем объеме мирового экспорта вооружений. На США приходится около 55% вооружений, импортируемых европейскими государствами в 2019-2023 годах, что на 20% больше, чем за 2014-2018 годы.

На второе место среди экспортеров, потеснив Россию, вышла Франция, чей экспорт вооружений увеличился на 47%, а доля в общемировых поставках выросла до 11% (в 2014-2018 гг. – 7,2%). Рост французского экспорта вооружений произошел, в основном, за счет поставок боевых самолетов в Индию, Катар и Египет. При этом крупнейшим импортером французского оружия стала Индия, на долю которой пришлось почти 30% поставок.

Россия в рейтинге мировых поставщиков вооружений переместилась на третью строчку. За 2019-2023 годы экспорт вооружений из РФ сократился почти вдвое – на 53%. В общемировых поставках доля России сократилась на 10% и сравнялась с французской. Еще одним признаком снижения роли РФ является то, что если в 2019 году Москва поставляла оружие в 31 государство, то в 2022 году – только в 14, а в 2023 году – в 12.

В 2019-2023 годах чуть менее двух третей российского экспорта вооружений пришлось на три государства: Индию (34%), Китай (21%) и Египет (7,5%).

Гонка вооружений Запада и РФ

Россия производит почти втрое больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа. Это ключевое преимущество накануне очередного российского наступления в Украине. РФ производит около 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 миллионов в год. В совокупности США и Европа способны производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов в год для отправки Киеву.

На фоне проблем с утверждением помощи США активизировались некоторые европейские страны. Так, Чехия выступила с инициативой покупки снарядов для Украины за пределами ЕС. Президент Чехии Петр Павел заявил, что инициатива полностью обеспечена. В покупке 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов примут участие 18 стран.

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