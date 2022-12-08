По его словам, если Путин применит ядерное оружие, оно будет использовано и другими странами.

Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж заявил, что мир не допустит начала ядерной войны.

В эфире телеканала "Эспрессо" он рассказал, какие страны предупредили Россию о последствиях подобных решений.

"На различных форумах, где присутствовали руководство Китая и руководство стран НАТО, звучала однозначная позиция: ядерной войне не быть! Даже не только договоренности Байдена с Си Цзиньпинем формируют позицию применения ядерного оружия. Но и прямые предупреждения Путину. Путин боится критических аргументов и критических предупреждений. И они были реальны от реальных стран. Его предупредил Байден и глава ЦРУ, что Путин будет нести персональную ответственность за ответные удары", - подчеркнул эксперт.

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По словам Маломужа, Путина также предупредили Шольц, Макрон, премьер-министр Великобритании и Си Цзиньпин.

"И это не только общая позиция США и Китая. А персональная позиция на уровне Министерства безопасности Китая. Путину было предупреждение - однозначно не применять ядерное оружие. Потому, что обратный формат - это уничтожение человечества", - добавил генерал.

Он отметил, что украинские партнеры сдерживают Путина не только предупреждениями, но и угрозой ударов в ответ.

"Если Путин применит ядерное оружие, оно будет применено другими странами. И тогда никто не выживет, ни китайцы, ни американцы, ни россияне, ни европейцы. Поэтому, этот фактор является решающим для позиции Китая, США, ЕС и других стран. Наши партнеры сдерживают Путина не просто убеждениями и жесткими предупреждениями, а возможными мощными ударами в ответ в момент развертывания ядерного оружия РФ", - подытожил Маломуж.

Ядерные угрозы Путина: последние новости

После разгрома оккупационных войск под Харьковом Россия усилила свох угрозы ядерной войной. Тогда Россия утверждала, что взяла под "ядерный зонтик" и оккупированные части Украины, в том числе Херсонскую область, часть которой в ноябре уже освободили ВСУ.

После этого США предупредили Кремль о последствиях применения в Украине ядерного оружия.

Однако уже 7 декабря Путин заявил, что "угроза ядерной войны нарастает". При этом он также уточнил, что Россия не использует ядерное оружие первой.

В Госдепартаменте назвали новые "ядерные" угрозы Путина "пустопорожними".

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