По словам диктатора, это якобы были "удары возмездия".

Российский диктатор Владимир Путин признал, что войска РФ действительно нанесли удары по гражданским объектам в Сумах и Кривом Роге. Он назвал эти атаки "возмездием за преступления ВСУ в приграничных регионах", пишут росСМИ.

Напомним, что в результате российского удара по Сумам 13 апреля погибли 35 человек, включая двух детей, а еще 120 человек получили ранения. Путин же заявил, что в конгресс-центре Сумского университета якобы "награждали украинских военных".

"Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области. И подразделения ВСУ, и националистов. Те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны были получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе для Курской. Они получили возмездие", - сказал российский диктатор.

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Также Путин высказался об ударе по Кривому Рогу 4 апреля. В результате этой атаки погиб 21 человек, включая девять детей.

"В ресторане проводят сходки, собрания, совещания (военные), что-то отмечают там, водку пьют и так далее. Ну, вот туда тоже был нанесен удар. Это гражданские объекты? Гражданские. Но цель какая? Военная", - цинично заявил глава РФ.

Кроме того, Путин упомянул удар по гражданскому объекту в Одесской области. Он сказал, что целью атаки якобы были "ангары сельхозпредприятия, где производилась и испытывалась новая ракетная система".

Удары РФ по гражданским объектам в Украине - важные новости

Напомним, что в ночь на 21 апреля россияне атаковали Украину дронами. В результате атаки в нескольких украинских городах раздались взрывы.

Кроме того, после начала "пасхального перемирия" РФ атаковала Херсонщину. Дроны ударили по областному центру, а позже по двум селам области.

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