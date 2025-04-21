Воздушная тревога в некоторых областях еще не закончилась.

Ночная атака российских дронов, первая после окончания "пасхального перемирия", продолжается, в результате чего в нескольких украинских городах раздались взрывы.

В частности, Воздушные силы сообщили о движении "шахедов" и работе ПВО в нескольких областях. В Киевской области, как сообщила под утро областная администрация, работала ПВО. О прилетах пока ничего не сообщается.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что что в городе были слышны взрывы. Кроме этого взрывы прозвучали в Черкассах, Хресоне и Одесской области.

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По данным Суспільного, в Черкассах было слышно по меньшей мере 8 взрывов.

По информации мониторинговых каналов, в воздушном пространстве Украины одновременно находились несколько десятков беспилотников-камикадзе. Кроме того, около пяти утра Воздушные силы Украины сообщали о двух крылатых ракетах, летевших через Черное море в направлении Николаевской области.

Даних о последствиях налетов дронов и ракетного удара пока нет. В некоторых областях воздушная тревога продолжается. В настоящее время в воздушном пространстве Украины фиксируется около 13 БпЛА. Основное скопление – над Днепропетровщиной и Полтавщиной.

Напомним, пасхальное перемирие, объявленное в канун праздника российским диктатором Путиным, закончилось сегодня в 00:00.

Пасхальное перемирие Путина

Ночью Зеленский выступил с заявлением по поводу окончания "пасхального перемирия". Он сообщил, что Украина будет действовать на фронте зеркально: на тишину будет отвечать тишиной, а на защиту от российских ударов - своими ударами.

Вчера вечером пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не давал команду на продолжение "пасхального перемирия".

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