Дроны ударили по областному центру, а позже по двум селам области.

Российские дроны атаковали Херсон и Херсонскую область, несмотря на объявленное Кремлем перемирие. Об этом сообщает в своем Телеграмм председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

По его словам, около 18 часов сразу 8 вражеских FPV-дронов попали в многоэтажку в Днепровском районе Херсона. В результате этого вспыхнули 7 квартир. В 19:05 российский дрон попал в гражданское авто в поселке Урожайный, а через час этот населенный пункт атаковал еще один беспилотник. В 19:12 вражеский FPV ударил по селу Станислав.

"Так выглядит российское "пасхальное перемирие" на Херсонщине. К сожалению, мы не наблюдаем никакого затишья. Обстрелы продолжаются и под ударом снова мирные жители. Это еще одно подтверждение того, что у России нет ничего святого. И верить словам оккупантов - значит подвергать себя опасности", - отметил Прокудин.

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Также о взрыве в Харькове сообщил тамошний городской голова Игорь Терехов.

"В Харькове был слышен взрыв", - коротко написал он в Телеграмм, не указав никаких подробностей.

Позже Терехов уточнил, что звук, похожий на взрыв, который был слышен в городе, на самом деле не был связан с боевыми действиями.

Путин объявил о временном перемирии

Как писал УНИАН, ранее сегодня Москва объявила о "пасхальном перемирии" на 30 часов - с 18 часов субботы до полуночи с воскресенья на понедельник. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Киев хочет увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь на всех направлениях.

Военно-политические обозреватели предполагают, что к внезапному перемирию Путина побудило вчерашнее заявление Дональда Трампа о том, что США выйдут из переговоров, если не будет прогресса.

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