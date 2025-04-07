В частности, Песков заявил, что Путин якобы поддерживает идею прекращения огня в Украине.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы "не наносит удары по социальным объектам Украины". Его словам цитируют росСМИ.

"Предлагаю ориентироваться целиком и полностью на заявление нашего Минобороны. Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям. Никаких ударов по социальным объектам, по объектам социальной инфраструктуры не наносят", - сказал Песков, комментируя удар по Кривому Рогу, который оккупанты нанесли 4 апреля.

Также пресс-секретарь Путина не стал подтверждать информацию о том, что в результате российской атаки погибли дети. В Минобороны РФ заявляли о том, что удар якобы "унес жизни до 85 украинских военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники".

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Кроме того, Песков рассказал в разговоре с журналистами, что Путин поддерживает идею прекращения огня в Украине. Тем не менее, по его словам, для этого предстоит решить ряд вопросов, а пока они "висят в воздухе".

Обстрел Кривого Рога - что известно

Напомним, что 4 апреля Российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по Кривому Рогу. В результате атаки пострадал 61 человек, среди них 12 детей.

По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в Кривом Роге погибли 19 человек. В ночь на 5 апреля завершились аварийно-спасательные работы.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул был возмущен атакой российских оккупантов по городу. Он подчеркнул, что на месте атаки не было никаких военных объектов. По его словам, РФ сознательно била по гражданским в Кривом Роге.

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