Диктатор сказал, что надо "разобраться" с предложением, которое озвучил украинский президент.

Россия проанализирует предложение о моратории на удары по объектам гражданской инфраструктуры и даст ответ. Такое заявление российского диктатора Владимира Путина опубликовали российские СМИ.

Российский правитель подчеркнул, что "надо разобраться" с предложением не бить по гражданским объектам, с которым ранее выступил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Путина, Украина якобы использует гражданские объекты в военных целях. Он привел пример, что в Одессе "вместе с иностранными кураторами" были организованы испытания ракетных систем.

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Также диктатор прокомментировал "пасхальное перемирие", подчеркнув, что "Россия всегда хорошо относится к перемириям", поэтому, мол, и выступила с такой инициативой.

"Россия должна проанализировать опыт объявления пасхального перемирия", - сказал Путин.

Кроме того, он отметил, что ВСУ "почти 5 тысяч раз нарушили перемирие, но в целом было снижение активности".

"Пасхальное перемирие" и предложение Зеленского

Как сообщал ранее УНИАН, Путин объявил "пасхальное перемирие" в войне против Украины, которое должно было длиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. В Кремле распространили заявление, что диктатор приказал на этот период остановить все боевые действия.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить пасхальное перемирие на 30 дней. Он напомнил, что РФ игнорирует предложенное США полное и безусловное прекращение огня сроком на 30 дней уже 39 дней, и отметил, что в случае, если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем.

А на следующий день Зеленский предложил России отказаться от дальнобойных дроновых и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре на 30 суток с возможностью продления. Также он сообщил, что РФ, несмотря на перемирие, нарушала прекращение огня. Украинский президент подчеркнул, что оккупанты не сдержали своего обещания тишины на всех основных направлениях фронта, однако не было воздушных тревог. "Итак, это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продолжить", - сказал он.

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