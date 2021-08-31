РФ не собирается вмешиваться в отношения Украины и Штатов, утверждал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в США.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом спикер сказал, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы не считаем себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств, США и Украины, не собираемся это делать", – заявил Песков, отвечая на вопрос, может ли этот визит привести к ухудшению отношений между РФ и США, а также РФ и Украиной.

По его словам, в Кремле очень внимательно отслеживают результаты визита Зеленского в США.

"Мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, что побудить его все-таки пойти по пути реализации Минских договоренностей (по Донбассу – Ред.), а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже (на встрече лидеров стран "нормандской четверки" – Ред.), и отказаться от тех действий, которые способны нанесите такой сокрушительный вред всему процессу минского урегулирования", – добавил он.

Напомним, Владимир Зеленский 31 августа прибыл с рабочим визитом в столицу США Вашингтон вместе со своей супругой Еленой по приглашению американского президента Джо Байдена.

На 1 сентября запланирована встреча Зеленского с Байденом.

Дата визита Зеленского в США менялась уже дважды: предварительной датой было 30 августа, впоследствии – 31. Причиной переноса в Офисе президента Украины назвали нестабильную ситуацию в Афганистане.

ОП обнародовал "дорожную карту" с ожидаемыми результатами встречи Зеленского и Байдена. Документ содержит конкретные предложения по сотрудничеству Украины с США на следующие два года.

Речь идет о сферах безопасности и обороны, политики и дипломатии, энергетики, экономики и др. Документ касается и вопроса въезда и выезда украинцев и американцев в страны-партнеры. Кроме этого, поднимает вопросы верховенства права и внутренних реформ, с проведением которых США помогают Украине.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Роман Цимбалюк