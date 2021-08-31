В ходе встречи с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский, который уже прибыл в Вашингтон, не будет озвучивать просьбы, зато имеет свои предложения.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".
По словам Арестовичу, Зеленскому следует установить с Байденом личные отношения - "химию" живого общения.
"И здесь будет решено несколько стратегических вопросов, так как речь идет о существенном увеличении оборонного взаимодействия между США и Украиной. Там рассматривается несколько вариантов. Второе - энергетическая сфера, там тоже много сюрпризов ждет, в том числе по "Северному потоку-2". Относительно политической части - речь о том, чтобы американский представитель стал частью "минского" процесса в том или ином варианте", - рассказал он.
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Украина, говорит Арестович, хочет внести вклад в обоюдную безопасность стран в энергетической и политической сферах. Он также упомянул о возможной встрече с Илоном Маском и Тимом Куком, которая также "будет посвящена нашим предложениям, а не просьбам".
"Мы понемногу становимся более субъектными - и это очень хорошо", - подытожил он.
Визит Зеленского в США
- 7 июня президента Украины провел телефонный разговор со своим американским коллегой, который пригласил его посетить Соединенные Штаты этим летом.
- Изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа, но потом стало известно, что ее перенесли на 31-ое число, а позже - и на 1 сентября.
- При этом сам визит состоится 31 августа - 1 сентября. Изначально на второй день поездки у Зеленского были запланированы другие мероприятия.
- Перед визитом Зеленского к Байдену, Офис президента обнародовал "дорожную карту" с ожидаемыми результатами встречи.