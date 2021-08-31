Встреча Зеленского с Байденом запланирована на завтра.

В ходе встречи с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский, который уже прибыл в Вашингтон, не будет озвучивать просьбы, зато имеет свои предложения.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

По словам Арестовичу, Зеленскому следует установить с Байденом личные отношения - "химию" живого общения.

"И здесь будет решено несколько стратегических вопросов, так как речь идет о существенном увеличении оборонного взаимодействия между США и Украиной. Там рассматривается несколько вариантов. Второе - энергетическая сфера, там тоже много сюрпризов ждет, в том числе по "Северному потоку-2". Относительно политической части - речь о том, чтобы американский представитель стал частью "минского" процесса в том или ином варианте", - рассказал он.

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Украина, говорит Арестович, хочет внести вклад в обоюдную безопасность стран в энергетической и политической сферах. Он также упомянул о возможной встрече с Илоном Маском и Тимом Куком, которая также "будет посвящена нашим предложениям, а не просьбам".

"Мы понемногу становимся более субъектными - и это очень хорошо", - подытожил он.

Визит Зеленского в США

7 июня президента Украины провел телефонный разговор со своим американским коллегой, который пригласил его посетить Соединенные Штаты этим летом.

Изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа, но потом стало известно, что ее перенесли на 31-ое число, а позже - и на 1 сентября.

При этом сам визит состоится 31 августа - 1 сентября. Изначально на второй день поездки у Зеленского были запланированы другие мероприятия.

Перед визитом Зеленского к Байдену, Офис президента обнародовал "дорожную карту" с ожидаемыми результатами встречи.

Автор: Юрий Годован