Президент передаст американскому коллеге списки военнопленных и заключенных украинцев из Донбасса и Крыма.

Во время своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский предоставит своему американскому коллеге Джо Байдену списки украинцев, плененных и пропавших без вести на Донбассе и в оккупированном Крыму.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на телеканале "Украина 24".

"Президенту готовили списки пропавших без вести, пленных, заложников и политзаключенных. И знаю, что все эти документы президент повезет в Америку", - сказала она

Омбудсмен уверена, что Зеленский и Байден будут обсуждать вопросы о пленных и пропавших без вести украинцах, в том числе их возврат и обмен.

Визит Зеленского в США: что известно

Читайте такжеЗеленского пригласили посетить Белый дом: он ответил7 июня президента Украины провел телефонный разговор со своим американским коллегой, который пригласил его посетить Соединенные Штаты этим летом.

Изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа, но потом стало известно, что ее перенесли на 31-ое число, а позже - и на 1 сентября.

При этом сам визит состоится 31 августа - 1 сентября. Изначально на второй день поездки у Зеленскго были запланированы другие мероприятия.

Перед визитом Зеленского к Байдену, Офис президента обнародовал "дорожную карту" с ожидаемыми результатами встречи.

Документ содержит конкретные предложения по сотрудничеству Украины с США на следующие 2 года. Речь идет о сферах безопасности и обороны, политики и дипломатии, энергетики, экономики и пр. Документ касается и вопроса въезда и выезда украинцев и американцев в страны-партнеры. Кроме этого, поднимает вопрос верховенства права и внутренних реформ, с которыми США помогают Украине.

Автор: Станислав Кожемякин