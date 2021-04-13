За возвращение животного обещают вознаграждение.

В Великобритании у модели Playboy Аннетт Эдвардс в графстве Вустершир похитили самого большого кролика в мире по кличке Дариус.

Читайте такжеВ Аргентине на волю выпустили более десятка спасенных пингвинов (фото, видео)Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что животное выкрали из вольера в саду.

Английская полиция пытается найти злоумышленников, забравших Дариуса. Пока их местонахождение и имена неизвестны.

Эдвардс пообещала вознаграждение за возвращение питомца в размере тысячи фунтов.

Гигантский кролик Дариус: что о нем известно

Дариус является самым крупным в мире кроликом породы немецкий великан: длина его тела составляет 129 см. Этот рекорд зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

Это уже четвертый кролик-рекордсмен, который принадлежит Аннетт Эдвардс.

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Автор: Катерина Шварц