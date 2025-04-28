Три стула и напряженная охрана: в CNN раскрыли, как готовили встречу Трампа и Зеленского

До последнего ни одна из сторон не анонсировала эти переговоры, но, похоже, стороны довольны их ходом.

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в базилике Святого Петра 26 апреля состоялась по стечению обстоятельств и благодаря мощной работе дипломатов, пишет CNN.

В субботу в базилике царила напряженная тишина. Мировые лидеры прибыли отдать последнюю дань уважения Папе Франциску. Во время прощальной церемонии по понтифику неожиданно состоялась историческая встреча - Трамп и Зеленский провели первый личный разговор после конфликта в Белом доме в феврале.

Это была особая встреча внутри высокого нефа базилики. Мужчины в черных мантиях пришли с двумя красными креслами, охранники, агенты секретной службы США и чиновники создали напряженную атмосферу. Рядом с входной дверью Трамп и Зеленский лицом к лицу - не за столом переговоров, а просто за двумя стульями.

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"Я вижу, что он стал спокойнее. Я думаю, что он понимает картину. И я думаю, что он хочет заключить сделку", - сказал Трамп, комментируя переговоры.

По словам американских и европейских чиновников, встреча стала результатом усилий дипломатов, которые несколько дней побуждали лидеров договориться о личном разговоре.

После встречи Трамп резко раскритиковал Путина:

"Я хочу, чтобы он прекратил огонь, сел и подписал соглашение. Я считаю, что у нас есть границы соглашения, и я хочу, чтобы он его подписал, покончил с ним и просто вернулся к жизни".

Однако, учитывая изменчивость риторики Трампа в отношении Кремля в прошлом, остается вопрос, насколько длительной будет его критическая позиция. Несмотря на символизм места - Ватикан как центр призывов к миру - конкретных результатов встречи по прекращению войны не озвучено.

Осторожная смена тона

Для Трампа, который ранее заявлял, что он "не является фанатом" Зеленского, и обвинял его в затягивании войны, разговор в базилике Святого Петра стал неожиданной сменой тона.

Встреча готовилась осторожно: обе стороны не анонсировали ее заранее. Трамп, отправляясь в Рим, вообще ставил под сомнение целесообразность заниматься внешней политикой во время прощания с Папой.

В момент, когда Трамп и Зеленский проходили по базилике, официальные лица Ватикана организовали место для приватного разговора - три стула у входа. Одно из них, как объяснили, предназначалось для переводчика, а не для третьего лидера, в частности Эммануэля Макрона, который коротко пообщался с обоими и отошел.

Советник США по национальной безопасности Майк Волц подчеркнул:

"То, что он намеревался сделать, это поговорить с Зеленским с глазу на глаз и поговорить о том, как мы собираемся положить конец крупнейшей сухопутной войне в Европе. Обе стороны должны этого желать".

Подробности разговора остались тайными. Известно, что Зеленский просил больше оружия, а также обсуждалась тема Крыма.

Трамп признал, что процесс мирного урегулирования оказался труднее, чем он ожидал. Он заявил, что "удивлен и разочарован" ракетными ударами России по Киеву во время переговоров и предположил, что Путин водит его за нос.

Госсекретарь США Марко Рубио подытожил ситуацию:

"Эта неделя будет действительно важной неделей, в течение которой мы должны определиться, это то начинание, в котором мы хотим продолжать участвовать, или пришло время сосредоточиться на некоторых других вопросах, которые являются столь же, если не более важными".

Несмотря на все трудности, встреча в Ватикане дала американским дипломатам определенную надежду на возможность дальнейшего диалога с Украиной. Трамп, в свою очередь, был поражен атмосферой:

"Это была замечательная встреча. Скажу вам, что это был лучший офис, который я когда-либо видел".

Встреча Трампа и Зеленского в Ватикане

Как известно, короткие переговоры между президентами Украины и США состоялись 26 апреля в Ватикане, перед похоронами Папы Франциска. Это была их первая личная встреча после конфликта в Белом доме в феврале, когда стороны разошлись во взглядах на условия мирного урегулирования.

Кроме того, встреча состоялась после заявлений команды Трампа о том, что они могут выйти из переговоров, и срыва консультаций в Лондоне. По данным СМИ, американскую сторону возмутило нежелание Украины идти на территориальные уступки.

Владимир Зеленский после переговоров сообщил, что эта встреча может стать исторической, если Киеву и Вашингтону удастся достичь общих результатов. Согласно его заявлению, они обсуждали прекращение огня и длительный мир.

А Трамп написал в сети, что обстрелы Украины заставляют его думать, что Путин может не желать прекращения войны, поэтому стоит давить на него с помощью новых санкций.

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