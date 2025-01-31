По ее словам, решение должно сделать невозможным новое нападение России на Украину.

Соединенные Штаты Америки, как и Европейский Союз, хотят достичь в Украине устойчивого мира, а не временного перемирия.

Об этом в комментарии DW сказала верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас, комментируя первый разговор с госсекретарем Марко Рубио. По ее словам, Вашингтон и Брюссель убеждены в необходимости давить на Москву, чтобы добиться завершения войны:

"Именно Россия начала эту войну. И Россия же может ее закончить, прекратив бомбить мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, а также выведя свои войска из Украины. Поэтому мы должны оказывать на них давление. Президент Трамп выступал с очень жесткими заявлениями в адрес Путина. Поэтому, думаю, у нас похожее видение ситуации".

Каллас напомнила, что Москва вкладывает в военную промышленность 9% ВВП, поэтому Западу нужно быть сильным, чтобы посылать "правильные сигналы".

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Позиция США относительно войны

На этой неделе СМИ писали, что во время первого разговора Каллас и Рубио договорились оказать на Москву максимальное давление, чтобы закончить войну в Украине.

Ранее в команде Трампа сообщили, что хотят найти решение этого конфликта за 100 дней. Новый американский президент уже пригрозил Кремлю новыми санкциями, если достичь мира не удастся.

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