Они стремятся достичь "длительного мира" в Украине.

Новая администрация Белого дома согласилась с Европейским Союзом, что они должны продолжать оказывать максимальное давление на Российскую Федерацию.

Как пишет Le Monde, ссылаясь на слова анонимного европейского чиновника, к такому согласию во время первого телефонного разговора пришли глава европейской дипломатии Кая Каллас и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио.

Каллас настаивала на увеличении европейских инвестиций в сферу обороны. Также оба политика говорили о необходимости сотрудничества в вопросах Ближнего Востока и вызовов со стороны Китая:

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"Они согласились с необходимостью сохранения максимального давления на Москву с целью достижения справедливого и длительного мира в Украине".

Позиция администрации Трампа относительно войны

Как известно, новый американский президент обещает как можно скорее закончить войну между Россией и Украиной. Одним из пунктов его плана может стать размещение европейских войск на линии боевого соприкосновения.

Трамп неоднократно заявлял, что ждет встречи с кремлевским правителем Путиным, во время которой они и обсудят завершение войны. Уже после инаугурации он сказал, что введет новые санкции против РФ, если Москва и Киев не достигнут мирного соглашения.

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