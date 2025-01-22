Дональд Трамп заявил, что он любит русский народ, но если не заключить сделку, ему придется принять меры.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить России и что он "любит русский народ". Кроме того, он отметил, что имеет "очень хорошие" отношения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

"Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней. Учитывая все это, я собираюсь оказать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Договоритесь сейчас и прекратите эту нелепую войну!", - заявил он в публикации в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, полномасштабная война в Украине станет еще хуже. Тем более, если сделка не будет заключена в ближайшее время, "у него не останется выбора", кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает США и другим странам.

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"Пришло время "заключить сделку". Больше не должно быть потеряно ни одной жизни", - подытожил президент США, отметив, что войну в Украине можно закончить легким или трудным путем. Но легкий путь будет предпочтительнее.

Другие новости о Дональде Трампе и Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в Североатлантическом альянске четыре страны выступают против вступления Украины в НАТО. И именно Трамп может повлиять на противников этого решения.

Курт Волкер и вовсе считает, что Путин не согласится на требование Трампа прекратить войну в Украине. "2024 год был похож на год ожидания. У нас были выборы, мы отвлекались, администрация Байдена то говорила "нет", то говорила "да"... 2025 год выглядит как год действий. Мы наконец-то двигаемся", - заявил он.

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