Дональд Трамп ошибается, когда думает, что сможет ограничиться ролью нейтрального посредника.

Несмотря на попытки Дональда Трампа переложить на Европу бремя послевоенных гарантий безопасности для Украины, США не удастся ограничиться ролью нейтрального посредника при заключении мира между Киевом и Москвой. Об этом в авторской статье для Welt пишет бывший аналитик НАТО Михаэль Рюле.

Ранее озвученное командой Трампа видение мирного соглашения предусматривает замораживание боевых действий примерно по линии фронта с последующим введением миротворцев на эту линию, чтобы они контролировали соблюдение режима прекращения огня. И именно это, очевидно, является наиболее сомнительной частью плана.

По подсчетам Рюле, чтобы контролировать 1200-километровую линию разграничения, понадобится контингент в 50 000 условных миротворцев. Но с учетом того, что время от времени их надо менять в рамках обычной ротации, фактически нужно выделить под эту миссию около 150 000 солдат.

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Не менее важный момент - это мандат, то есть полномочия, этих миротворческих сил. Они должны иметь достаточно сил и юридических прав, чтобы иметь возможность вмешаться и принять необходимые меры, если какая-то из сторон нарушает режим прекращения огня.

По мнению Рюле, именно этот аспект исключает возможность привлечения стандартных "миротворцев ООН", роль которых часто играют солдаты стран Глобального Юга, вроде Бангладеш или Пакистана. Аналитик убежден, что такие миротворцы "не захотят и не смогут" противостоять российским или украинским войскам в случае обострения. Именно поэтому линию разграничения смогут охранять разве что солдаты западных стран.

Однако и европейцы не подпишутся на это, если не будут иметь за плечами четкой поддержки США в этом вопросе.

"Поэтому подход, который предпочитает Вашингтон, согласно которому он ограничивается ролью честного посредника и обременяет европейцев военным бременем, скорее всего, потерпит крах перед лицом суровой реальности", - пишет Рюле.

Однако даже при участии США выполнение такой миссии потребовало бы огромных финансовых затрат, и не понятно, согласится ли Запад на это. С другой стороны Украина, которая имеет печальный опыт с Будапештским меморандумом, по мнению аналитика тоже не согласится ни на какие "туманные обещания" и будет настаивать на четких гарантиях по крайней мере от крупных западных военных держав.

Аналитик отмечает, что для окончания войны в Украине Европа и США вынуждены работать совместно, даже если им кажется, что продолжение войны для них несет меньше затрат в моменте, чем ее окончание.

Перспективы окончания войны

Как писал УНИАН, военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов прогнозирует, что ожесточенные бои будут продолжаться на фронте по крайней мере весь 2025 год. При этом активность врага, по его мнению, свидетельствует о том, что Россия хочет получить максимум, ожидая окончания войны.

Также мы рассказывали, что, по мнению аналитиков Института по изучению войны, недавние заявления российского диктатора Путина о нелегитимности украинской власти в контексте возможного мирного соглашения, в будущем могут стать поводом для России нарушить любые договоренности с Украиной.

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