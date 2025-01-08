Трамп пытается спасти Украину и ее суверенитет, заявил Кит Келлог.

Будущий спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины, отставной генерал Кит Келлог заявил, что его цель – попытаться найти решение для завершения полномасштабной войны РФ против Украины в течение 100 дней с момента инаугурации Трампа.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала Fox News. По словам Келлога, и он, и Дональд Трамп понимают, что времени для поиска решения у них мало. Избранный президент США хочет завершить войну настолько быстро, насколько возможно.

"Людям нужно понимать: он не пытается дать что-то Путину или россиянами. Он на самом деле пытается спасти Украину и ее суверенитет", – подчеркнул будущий спецпредставитель по вопросам Украины.

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Он также отметил, что "самой большой ошибкой" Байдена, по его мнению, был отказ говорить с российским диктатором Владимиром Путиным в течение более чем двух лет. В то же время Трамп настроен это сделать.

Отставной генерал считает, что избранному президенту США удастся предложить приемлемое решение правителю Кремля и президенту Украины Владимиру Зеленскому "в краткосрочной перспективе".

"Я хотел бы поставить цель, как на личном, так и на профессиональном уровне, я бы сказал, давайте установим ее на уровне ста дней", – добавил он.

Планы Трампа завершить войну в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп в течение предвыборной кампании неоднократно говорил, что завершит войну РФ против Украины в течение 24 часов. После победы на выборах он признал, что вопрос намного сложнее.

The Atlantic пишет, что Трамп сталкивается с суровой реальностью, в которой Россия не намерена завершать свою войну путем переговоров, по итогам которых Украина останется суверенным государством.

Теперь Трамп должен выбрать между принятием унизительного стратегического поражения на мировой арене и немедленным удвоением американской поддержки Украины, пока еще есть время. И этот выбор определит не только судьбу Украины, но и успех президентства республиканца.

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