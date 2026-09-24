С красной дорожкой у трапа самолета: Трамп лично встретил Си Цзиньпина (видео)

Примечательно, что сам Си Цзиньпин не устраивал Трампу помпезных встреч в аэропорту во время его визита в Пекин в мае.

Президент Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией лично встретил самолет с лидером Китая Си Цзиньпином на военной базе, развернув перед ним красную дорожку.

Как отметило издание Axios, это нетипичный дипломатический жест, поскольку обычно президентов других стран принимают в Белом доме.

Издание отметило, что самолет с Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань приземлился на военной базе Joint Base Andrews недалеко от Вашингтона около 6 вечера. Там их уже ждали Трамп и его супруга. Военные развернули для китайского лидера красную дорожку, а на взлетной полосе выстроили шесть истребителей F-16 и шесть F-22.

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Журналисты акцентировали, что в последний раз американский президент лично встречал иностранного лидера именно на этой базе в 1962 году. Тогда Джон Кеннеди принимал британского премьер-министра Гарольда Макмиллана. В последние десятилетия на аэродроме также поздравляли нескольких пап Римских - в частности Джордж Буш-младший встречал Бенедикта XVI в 2008 году, а Барак Обама - Франциска в 2015 году.

Примечательно, что сам Си Цзиньпин не устраивал Трампу помпезных встреч в аэропорту во время его визита в Пекин в мае.

"Президент Си принимал президента Трампа в Китае на историческом саммите этим летом, и президент Трамп отвечает взаимностью, приветствуя китайскую делегацию в ответном визите на этой неделе", - заявила представитель Белого дома Анна Келли.

Напомним, последний государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся еще в сентябре 2015 года при администрации Барака Обамы.

Отношения США и Китая

Вашингтон и Пекин соперничают в торговле, технологиях и вопросах глобального влияния, но одновременно поддерживают переговоры и пытаются договариваться по отдельным экономическим и вопросам безопасности.

Одной из главных проблем остается торговля. Администрация Трампа ранее использовала высокие тарифы и экспортные ограничения как инструмент давления на Китай. В то же время, в 2026 году стороны перешли к более прагматичному диалогу и заключению отдельных договоренностей. В частности, Китай согласился покупать американскую аграрную продукцию как минимум на 17 млрд долларов ежегодно до 2028 года.

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