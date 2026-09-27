Трамп раскрыл подробности разговора с Си Цзиньпином по поводу Тайваня

В то же время в китайском сообщении о двусторонней встрече отмечалось, что Си Цзиньпин призвал Вашингтон выступать против независимости Тайваня.

Вопрос о Тайване поднимался во время переговоров президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином, однако стороны не уделили ему особого внимания. Об этом Трамп рассказал журналистам, пишет Bloomberg.

"Мы не слишком много об этом говорили. Сейчас всё в порядке. Просто всё движется вперёд. Мы не потратили много времени на разговоры о Тайване. Он прекрасно понимает мои чувства", - сказал он.

В то же время в китайском сообщении о двусторонней встрече отмечалось, что Си Цзиньпин призвал Вашингтон выступать против независимости Тайваня. Трамп не дал никаких намеков на то, что он готов удовлетворить требование Си изменить позицию США.

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В издании подчеркнули, что позиция США при этом формально не изменилась. Вашингтон не поддерживает провозглашение Тайванем независимости и выступает против одностороннего изменения статус-кво как со стороны Пекина, так и со стороны Тайбэя. В то же время американская политика относительно того, вмешаются ли США в случае нападения Китая на Тайвань, остается намеренно неоднозначной.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина - что известно

Как сообщал УНИАН, Трамп вместе с первой леди Меланией лично встретил самолет с лидером Китая Си Цзиньпином на военной базе, расстелив перед ним красную дорожку. Это был нетипичный дипломатический жест, поскольку обычно президентов других стран принимают в Белом доме.

Самолет с Си Цзиньпином и его женой Пэн Лиюань приземлился на военной базе Joint Base Andrews недалеко от Вашингтона. Последний раз американский президент лично встречал иностранного лидера именно на этой базе в 1962 году.

Тогда Джон Кеннеди принимал британского премьер-министра Гарольда Макмиллана. В течение последних десятилетий на аэродроме также приветствовали нескольких пап римских - в частности, Джордж Буш-младший встречал Бенедикта XVI в 2008 году, а Барак Обама – Франциска в 2015 году.

Примечательно, что сам Си Цзиньпин не устраивал Трампу помпезных встреч в аэропорту во время его визита в Пекин в мае.

Последний государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся ещё в сентябре 2015 года при администрации Барака Обамы.

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