Начальник генштаба Британии заявил, что Россия проигрывает войну в Украине, и начала проигрывать ее с самого начала.

Решать, когда начинать вести переговоры с Россией должны Украина и президент Владимир Зеленский.

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин отметил, что освобождение Херсона не повлияет на это убеждение британской стороны, пишет BBC.

"Мы должны проявлять уважение и признать, что именно президент Зеленский будет определять для своей нации, когда настанет подходящее время для переговоров", - подчеркнул он и добавил, что Великобритания всегда поддерживала президента Зеленского.

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Радакин также заявил, что Россия проигрывает войну в Украине, и начала проигрывать ее с самого начала.

Но он говорит, что осторожно относится к высказываниям о "поворотном моменте".

"Это запутанный, затяжной конфликт, и, вероятно, он и в дальнейшем будет оставаться беспорядочным, затяжным конфликтом. Херсон - это значительное достижение, но в течение этой войны будут приливы и отливы", - отметил адмирал.

Говоря об уходе россиян из Херсона Радакин отметил, что "мы видим продолжающиеся неудачи России, и мы видим продолжающийся успех Украины - решимость вернуть свою страну".

Война в Украине: возможны переговоры с РФ

На фоне катастрофического для российской армии провала в ее военной агрессии против Украины в Москве начали заявлять об их якобы желании начать переговоры. В частности, в МИД РФ сообщили, что якобы не имеют никаких условий относительно начала переговоров и только хотят, "чтобы Украина проявила добрую волю".

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне всех преступлений, совершенных против Украины, глава Кремля Владимир Путин "не имеет будущего" и с ним не может быть никакого диалога.

Тем не менее, Зеленский назвал условия для начала переговоров с Россией, среди которых: восстановление территориальной целостности Украины, возмещение убытков, наказание всех причастных к военным преступлениям, совершенным Россией в Украине. Издание Politiko со ссылкой на источники сообщало, что смягчение позиции Зеленского по переговорам с Путиным якобы было непосредственно вызвано подталкиванием со стороны администрации Байдена.

На днях в Офисе президента в очередной раз напомнили, что для реального переговорного процесса с РФ есть одно предварительное и ключевое условие - вывод российских войск с территории Украины. Также нужно наказать военных преступников РФ на международном трибунале.

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