Путин терпит неудачу по всем своим военно-стратегическим целям, которые он ставил, начиная войну.

Президент РФ Владимир Путин "проваливает все свои военно-стратегические цели" в Украине, однако война, вероятно, будет долговременной, несмотря на недавние успехи ВСУ.

Об этом заявил председатель комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин в интервью BBC.

"В самом начале мы сказали, что это стратегическая ошибка президента Путина, а стратегические ошибки приводят к стратегическим последствиям. И в этом случае это стратегический провал", - отметил Радакин.

Видео дня

По его словам, Путин терпит неудачу по всем своим военно-стратегическим целям, он хотел подчинить себе Украину, но этого не произойдет.

"Он хотел взять под контроль столицу, мы видели, что он был побежден ранее. Мы видели, что он хотел ослабить НАТО. Сейчас НАТО гораздо сильнее, к нам присоединяются Финляндия и Швеция", - сказал Радакин.

Он отметил, что российская армия всегда имела проблемы с техникой и не имеет достаточного количества живой силы.

"Его (Путина. - ред.) силы слабы на земле. И мы также видим замечательные украинские вооруженные силы, которые проявляют мужество, они борются за свою страну и пользуются международной поддержкой, которую мы все оказываем", - добавил Радакин.

В то же время, несмотря на то, что проблемы РФ нарастают, вероятным результатом сейчас является то, что война будет продолжаться долго, считает Радакин.

Как сообщал УНИАН, 17 июля командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что слухи о смертельных заболеваниях президента РФ Владимира Путина - это принятие желаемого за действительное.

Вас также могут заинтересовать новости: