Зеленский подчеркнул, что мир должен принудить РФ к настоящим переговорам о мире.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз напомнил об условиях для начала переговоров с Россией. Среди них восстановление территориальной целостности Украины, возмещение убытков, а также наказание всех причастных к военным преступлениям, совершенным в Украине.

Как заявил президент в своем видеообращении в конце 257-го дня войны, 7 ноября он сделал важное международное обращение на Климатическом саммите в Египте. По его словам, каждый должен относиться к необходимости остановить агрессию РФ так же серьезно, как и к климатическим проблемам.

"Очень весомое событие, очень представительное собрание. Десятки лидеров государств и руководителей правительств. Главное для нас – информировать мир о продолжающейся российской агрессии, о том дестабилизирующем влиянии, которое Россия оказывает на весь мир. Когда мир сосредоточен на противодействии войне, энергетическому и продовольственному кризисам, разрушению привычных международных отношений, климатическая повестка дня очевидно страдает. А разрушение климата невозможно как-то поставить на паузу", – подчеркнул глава государства.

Видео дня

Он отметил, что каждый, кто серьезно рассматривает климатический повестку дня, так же серьезно должен рассматривать и необходимость немедленно остановить российскую агрессию, восстановить территориальную целостность Украины и принудить Россию к настоящим переговорам о мире.

"К таким переговорам, которые мы неоднократно предлагали и на которые всегда получали сумасшедшие российские ответы новыми терактами, обстрелами или шантажом. Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия", – подчеркнул Зеленский.

Переговоры с Россией

В конце октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Украина сейчас не рассматривает переговоры с Российской Федерацией. По его словам, на самом деле Россия не заинтересована в переговорах, поскольку все еще стремится оккупировать Украину.

Позже появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена приватно просит украинские власти показать открытость к переговорам с Российской Федерацией.

При этом 7 ноября 2022 года в офисе президента заявили, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Российской Федерацией. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, главное условие для начала переговоров – вывод российских войск с территории Украины.

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