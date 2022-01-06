Журналист отметил, что в митинге участвуют несколько десятков человек.

Группировки, которые устраивали погромы в Алматы под видом протестующих, разбрелись по городу. Люди, которые действительно хотят изменений, продолжают митинговать.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал казахский журналист Аян Шарипбаев.

По его мнению, технику могли сжечь сторонники власти, чтобы представить участников "газовых" протестов террористами.

"Технику сожгли позавчера, когда происходили основные события. Кто сжег? Это трудно сказать. Я допускаю, что человек, который пришел на мирный митинг - не придет туда с канистрой бензина и намерением что-то сжигать. Он даже вряд ли догадается это делать. На 100% уверен, что это спектакль властей, чтобы представить нормальных людей погромщиками. Террористами и экстремистами", - рассказал Шарипбаев.

Читайте такжеПротесты в Казахстане: стало известно, сколько украинцев застряли в странеПри это он отметил, что вечером 6 января около 16:00 по киевскому времени на площади находилось около 50-60 мирных протестующих, которые растянули огромный плакат.

"На данный момент, группировки, которые занимались погромами, рассосались по городу. А те, кто действительно хочет перемен, стоят на площади несмотря ни на что, держат большую растяжку-плакат и надеются, что они будут услышаны. Но никто их не слышит. Все отключено, а пропаганда государства делает вид, что их нет. На плакате написано: "Токаев, мы мирный народ. Токаев - убери войска! Токаев, мы - не террористы!". На площади жиденько, может человек 50-60 максимум", - подытожил журналист.

"Газовые" протесты в Казахстане - что известно

С начала 2022-го года по всему Казахстану начались массовые волнения, спровоцированные ростом цен на топливо. Старт дал город Жанаозен, известный событиями 2011 года, когда полиция открыла огонь по протестующим. Поначалу мирные демонстрации с экономическими требованиями постепенно переросли в жесткие противостояния с представителями власти, а социальные вопросы сменились требованиями политических перемен.

В ночь с 4 на 5 января протест радикализировался и привел к столкновениям, погромам магазинов и банков, захвату и разрушению государственных учреждений - были сожжены мэрия Алматы и бывшая резиденция президента страны, - а также стрельбой в силовиков из отобранного в ходе протестов табельного оружия.

В ответ на действия улицы, президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, снял с поста главы Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева (занимавшего бессменно пост с 1991-го года) и пообещал удовлетворить часть требований активистов. После радикализации протестного движения Токаев объявил, что будет действовать жестко, ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а после призвал на помощь союзников по ОДКБ.

Читайте такжеПосол Казахстана о ситуации в стране: в течение трех дней ситуация будет под контролем6 января Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передовые подразделения российских военных уже приступили к выполнению задач в этой стране. В состав контингента вошли подразделения из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизстана. По словам посла Казахстана в Киеве посол Дархана Калетаева, число военных ОДКБ не превысит 3 тысяч человек.

В то же время власти Кыргызстана отказались задействовать свои войска против протестующих в Казахстане.

Режим ЧС продлится в стране до 19 января

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