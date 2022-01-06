Дархан Калетаев заявил, что в Казахстан прибудут военные Армении, Кыргызстана, Узбекистана и РФ.

Число иностранных военных ОДКБ, которые будут находиться на территории Казахстана, ограничено. Их численность не превысит 3 тысячи человек.

Об этом заявил посол Казахстана в Киеве Дархан Калетаев в эфире Украина 24.

По его словам, сейчас происходит передислокация военных, их количество уже определено – 3 тысячи человек.

"Это из разных стран – Армении, Кыргызстана, Узбекистана, России. Все члены-участники ОДКБ посылают свои силы. Общее количество – 3000", – заявил дипломат.

Читайте такжеКыргызстан отказался использовать войска против протестующих в КазахстанеПри этом Калетаев заверил, что больше или меньше определенного числа военных ОДКБ в Казахстане не будет.

"Газовые" протесты в Казахстане - что известно

С начала 2022-го года по всему Казахстану начались массовые волнения, спровоцированные ростом цен на топливо. Старт дал город Жанаозен, известный событиями 2011 года, когда полиция открыла огонь по протестующим. Поначалу мирные демонстрации с экономическими требованиями постепенно переросли в жесткие противостояния с представителями власти, а социальные вопросы сменились требованиями политических перемен.

В ночь с 4 на 5 января протест радикализировался и привел к столкновениям, погромам магазинов и банков, захвату и разрушению государственных учреждений - были сожжены мэрия Алматы и бывшая резиденция президента страны, - а также стрельбой в силовиков из отобранного в ходе протестов табельного оружия.

В ответ на действия улицы, президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, снял с поста главы Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева (занимавшего бессменно пост с 1991-го года) и пообещал удовлетворить часть требований активистов. После радикализации протестного движения Токаев объявил, что будет действовать жестко, ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а после призвал на помощь союзников по ОДКБ.

6 января Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передовые подразделения российских военных уже приступили к выполнению задач в этой стране. В состав контингента вошли подразделения из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Режим ЧС продлится в стране до 19 января.

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