Военные Кыргызстана могут быть направлены в Казахстан, но только для миротворческой деятельности.

Власти Кыргызстана отказались задействовать свои войска против протестующих в Казахстане.

Об этом сообщает Кыргызская служба Радио Свобода - Радио Азаттык.

В случае одобрения со стороны Жогорку Кенеша - однопалатного парламента страны - военнослужащие Кыргызстана будут направлены в Казахстан.

Однако, как отметил пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев, военные будут задействованы исключительно для проведения миротворческой деятельности, обеспечения охраны объектов стратегического значения.

"Особо отмечаем, что кыргызстанские военнослужащие не будут задействованы ни в каких действиях с участниками акций в Казахстане", - сказал Султанбаев.

Отметим, утром 6 января в Бишкеке прошла акция протеста против отправки военнослужащих в Казахстан.

"Газовые" протесты в Казахстане - что известно

С начала 2022-го года по всему Казахстану начались массовые волнения, спровоцированные ростом цен на топливо. Старт дал город Жанаозен, известный событиями 2011 года, когда полиция открыла огонь по протестующим. Поначалу мирные демонстрации с экономическими требованиями постепенно переросли в жесткие противостояния с представителями власти, а социальные вопросы сменились требованиями политических перемен.

В ночь с 4 на 5 января протест радикализировался и привел к столкновениям, погромам магазинов и банков, захвату и разрушению государственных учреждений - были сожжены мэрия Алматы и бывшая резиденция президента страны, - а также стрельбой в силовиков из отобранного в ходе протестов табельного оружия.

В ответ на действия улицы, президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, снял с поста главы Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева (занимавшего бессменно пост с 1991-го года) и пообещал удовлетворить часть требований активистов. После радикализации протестного движения Токаев объявил, что будет действовать жестко, ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а после призвал на помощь союзников по ОДКБ.

6 января Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передовые подразделения российских военных уже приступили к выполнению задач в этой стране.

Режим ЧС продлится в стране до 19 января.

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