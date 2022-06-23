Tikkurilа функционирует лишь на" минимальных объемах " продаж в России.

Финский производитель краски и лаков Tikkurila сворачивает бизнес в России.

Об этом говорится в пресс-релизе компании на официальном сайте.

Отмечается, что сейчас Tikkurilа функционирует лишь на "минимальных объемах" продаж, которые необходимы для оплаты труда российских сотрудников.

"Через нашу неспособность стабильно работать даже на этом минимальном уровне, PPG (владелец Tikkurila) принял решение активировать варианты выхода из России, включая возможную продажу или контролируемый выход с российского рынка", - сказано в заявлении.

Вся прибыль, полученная за 2022 год, Tikkurila планирует пожертвовать некоммерческим организациям, которые оказывают прямую гуманитарную поддержку.

Компания, кроме того, сообщила, что прекратила сотрудничать с российскими предприятиями нефтегазовой и аэрокосмической отраслей, а также с государственными учреждениями и организациями, которые попали под санкции.

Справка УНИАН. Tikkurila - финский производитель лакокрасочной продукции, работающий в семи странах мира. Количество работников компании составляет 2700 человек.

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