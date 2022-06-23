Россией на территорию Украины выпущено уже 2709 ракет.

Россия использует против Украины максимум бомб и артиллерийских возможностей, чтобы просто негде было оказать сопротивление.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения со студентами и профессорами ведущих учебных заведений Израиля.

Он отметил, что Россия разрушает украинские города, а русская армия тотально сжигает все на своем пути и опустошает захваченные территории.

"Основное российское оружие - это артиллерия, авиационные бомбы, крылатые ракеты. Оккупанты не стараются думать, как воевать. У них очень примитивная тактика. Они используют максимум бомб и артиллерийских возможностей, чтобы просто негде было сопротивляться", - отметил он.

По его словам, абсолютное большинство ракет выпущено по обычным невоенным объектам: по жилым домам, по предприятиям, инфраструктуре, по гражданским людям. "По состоянию на это утро против Украины использовано уже 2709 ракет. И, учитывая темп их использования, уже очень скоро общее количество достигнет трех тысяч. Это не примитивные ракеты. Да, среди них есть устаревшие, еще советские, еще даже 60-х годов прошлого века. Но есть и современные", - подчеркнул президент Украины.

При этом напомнил, что Менора в Дробицком Яру (урочище на одной из окраин Харькова - УНИАН), которая стоит там в память о жертвах Холокоста, также была повреждена российскими обстрелами. По его словам, в Украине разрушены две тысячи образовательных учреждений. "Кем надо быть, чтобы бить артиллерией по университету, по школе, по детскому саду? Россия стала государством-террористом. На этом точка", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что российская армия фактически уничтожила город Мариуполь. "А всего лишь четыре месяца назад там жили полмиллиона человек. Сейчас там на выжженных руинах остаются несколько десятков тысяч. И им угрожают инфекции, которые просто невозможно представить в современном мире. В частности та же холера, с которой Владимир Хавкин боролся еще сто лет назад", - сказал он.

По его словам, Мариуполь – это город, в котором теперь неделя за неделей российские оккупанты прячут следы преступлений, закапывая останки убитых людей в братских могилах.

"А что происходит на территориях, куда оккупанты смогли быстро зайти? Там расстреливают гражданских, там убивают беженцев прямо на дорогах. Там пытают людей. Там насилуют, в том числе и несовершеннолетних – и девушек, и парней. Российские военные создали "фильтрационные лагеря", в которых издеваются над людьми. Тысячи убиты или покалечены в таких лагерях. Оккупанты депортируют украинцев в Россию и распыляют их по отдаленным регионам. И только немногим удается вернуться через третьи государства в Украину", - подчеркнул Зеленский. По его словам, количество вынужденных переселенцев в нашей стране всего лишь за четыре месяца – более 12 миллионов человек.

Зеленский подчеркнул, что нигде в Европе за 77 лет после Второй мировой войны не было ничего подобного тому, что сделала Россия.

Помощь Украине:

15 июня 2022 года состоялась встреча Контактной группы поддержки Украины (так называемый "Рамштайн-3"), возглавляемая Соединенными Штатами Америки. На этом заседании обсуждены срочные потребности Украины в вооружении.

23 июня 2022 года Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что союзники по Альянсу способны продолжать поставлять в Украину оружие столько, сколько нужно.

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