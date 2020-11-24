По словам очевидцев, женщина во время нападения кричала, что она является членом террористической организации "Исламское государство".

В швейцарском городе Лугано женщина набросилась с ножом на двух посетительниц торгово-развлекательного центра, полиция допускает, что это был теракт.

Об этом сообщает швейцарское издание Corriere del Ticino.

Инцидент произошел около 14:00 на пятом этаже торгового центра. Молодая женщина набросилась с ножом на двух других женщин, ранив одну из них ножом в шею. По данным полиции, состояние потерпевшей тяжелое, но ее жизни ничего не угрожает. Другая женщина также получила ножевые ранения, однако в меньшей степени.

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По данным очевидцев, нападавшая использовала кухонный нож, который был выставлен в витрине одного из магазинов.

По словам очевидцев, женщина во время нападения кричала, что она является членом террористической организации "Исламское государство".

Швейцарская полиция проводит расследование нападения и не исключает террористических мотивов.

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Террор во Франции

16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову учителю Самюэлю Пати за то, что тот показывал в школе карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы слова. После этого президент страны Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Ряд исламских стран выразили свое недовольство риторикой Макрона.

29 октября произошло нападение на церковь во французской Ницце, которое президент Макрон назвал терактом. Там террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли.

После нападения в Ницце Макрон мобилизовал тысячи военных на охрану общественных объектов, в том числе церквей. Также во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

Во французском городе Лион 31 октября мужчина устроил стрельбу возле греческой церкви. В результате ранение получил священник.

Также полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом. Кроме того, в саудовском городе Джедда террорист с ножом напал на охранника консульства Франции.

3 ноября во Франции полиция задержала мужчину, ходившего в центре Парижа с мачете.

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Автор: УНИАН