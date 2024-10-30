Отмечается, что некоторые сотрудники ФСО пользовались фитнес-приложением и делились информацией о своих занятиях спортом во время профессиональных поездок.

С помощью спортивного приложения Strava смогли отследить передвижение сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО), отвечающих за безопасность Путина, пишет Le Monde.

В частности, как отмечается, журналисты обнаружили шестерых телохранителей Путина с публичными аккаунтами в Strava. Их передвижения, в частности во время профессиональных поездок, можно было отследить онлайн.

Указывается, что сотрудники ФСО публиковали информацию о своих пробежках в сентябре 2023 года в Благовещенске. Как раз в тот период недалеко от этого города, на космодроме Восточный, Путин встречался с лидером КНДР Ким Чен Ином. Тогда подробности указанной встречи содержались в строгом секрете.

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Кроме того, судя по всему, телохранители Путина с 2019 года регулярно занимались спортом у дворца в Геленджике. Как пишет Le Monde, это может свидетельствовать о том, что Путин посещал дворец, владение которым он всячески отрицает.

Также журналистам удалось установить, что 4 августа 2021 года один из сотрудников ФСО совершил пробежку вокруг секретной дачи Путина в Карелии на берегу Ладожского озера.

Таким же образом "засветились" не только охранники Путина. По данным расследования Le Monde, приложением пользовались сотрудники службы безопасности президента Франции Эмманюэля Макрона, президента США Джо Байдена и других известных политиков, включая Камалу Гаррис и Дональда Трампа.

Напомним, бывший член службы охраны Путина Виталий Брижатый рассказывал, что диктатор почти не доверяет своей собственной команде безопасности и даже использует вооруженных дайверов для поиска убийц на частных пляжах.

Ранее сособщалось, что у Путина есть целая сеть секретных бункеров, расположенных от Москвы до Урала.

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