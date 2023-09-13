Бывший силовик назвал дворец Путина в Крыму роскошным "мини-городом".

Виталий Брижатый является бывшим членом службы безопасности Владимира Путина в ранее нераскрытой резиденции, которой пользовался он в Крыму.

Бывший охранник, который, как сообщается, отвечал за собак в поместье Путина, сбежал из России и сейчас проживает в Эквадоре, пишет The Sun.

Брижатый рассказал, что Путин почти не доверяет своей собственной команде безопасности, а лидер-параноик даже использует вооруженных дайверов для поиска убийц на своих частных пляжах. У его стиральной машины также есть охранник.

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"Вот как сильно он боится за свою жизнь. Даже на должность оператора стиральной машины приходилось укомплектовывать офицером", - сказал он.

Брижатый заявил, что Путин регулярно передавал ложную информацию своей собственной службе безопасности по прибытии в Крым и о том, где он остановился.

"Людям сказали, что он отдыхает на даче, и все бегают вокруг, охраняя его, но он может быть вообще в другом месте", - сказал Брижатый.

Бывший силовик назвал дворец Путина в Крыму роскошным "мини-городом".

"Это фантастическое место. Здесь есть фитнес-залы, фонтаны, красивые парки, чайные зоны для барбекю и пляжи", - сказал Брижатый.

Но безопасность во дворце была для Путина главным приоритетом. Брижатый пояснил, что с начала войны в Украине меры безопасности были усилены: количество сторожевых собак утроилось и достигло шести. Гражданским подрядчикам в большинстве случаев запрещено находиться на территории, а персонал должен сдать свои телефоны по прибытии.

В домах также есть теннисные корты и частные пристани. Брижатый описывает эти объекты как "особняки для отдыха", которыми пользовался Путин вместе со своими приятелями - воинственным экс-премьером Дмитрием Медведевым и главой ФСБ Александром Бортниковым.

Роскошные дома были скрыты от простых россиян, однако маловероятно, что они сейчас используются Путиным и его приспешниками, поскольку они находятся в пределах досягаемости украинских беспилотников и ракет. Сейчас считается, что диктатор отдает предпочтение своим дворцам, оборудованным бункерами, в глубине России.

Бункер Путина в Геленджике - что известно

Издание The Business Insider опубликовало информацию о бункере президента РФ Владимира Путина под Геленджиком в Краснодарском крае. Отмечается, что комплекс площадью 190 тысяч квадратных футов стоимостью миллиард долларов, расположенный на скале с видом на Черное море.

Подземный комплекс состоит из двух отдельных туннелей, соединенных лифтом, спускающимся на 50 метров под землю. Архитектурные планы показывают, что туннели в толстом бетоне снабжены достаточным количеством пресной воды, вентиляцией и протяженными кабелями, чтобы поддерживать VIP-жителей в течение нескольких дней или недель.

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