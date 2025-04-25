Все, что нужно знать об этом 21-летнем американце, приехавшем убивать украинцев, так это то, что ВСУ обнулили его в окопах Донбасса.

Сына замглавы ЦРУ убили на войне в Украине. Он воевал в составе ВС РФ, подписав контракт с минобороны.

Издание "Важные истории" провело расследование и узнало, что 21-летний Майкл Глосс — сын нынешнего замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлины Глосс и ветерана войны в Ираке Ларри Глосса, который создает ПО для армии США и стран НАТО.

Издание узнало, что парень учился в самом "зеленом" колледже США, выходил на протесты против запрета абортов и в защиту климата.

Видео дня

В 2023 году он бросил учебу, родительский дом и укатил в кругосветное путешествие. Он постил в соцсетях фото с хэштегом #endukrainewar, разгребал завалы после землетрясений в Турции.

Как рассказал приятель Глосса, со временем Майкл начал называть себя Хамзой, стал поклонником Палестины, пристрастился к конспирологическим видео и заговорил об идеях "многополярного мира" и войны против "гегемонии Запада".

Дошло до того, что в Стамбуле Глосс сделал себе российскую визу и уехал путешествовать по РФ. По пути в Москву он обзавелся флагом СССР, зарегистрировался в VK, подписался на группы про Ленина, Сталина и постил видео с российским диктатором Путиным.

"Но у американца истекала виза, и тогда он очутился в пункте вербовки на контрактную службу на улице Яблочкова в Москве, а потом - на войне в Украине", - написало издание.

Издание отметило, что сын замглавы американской разведки был десантником и ликвидировали его в окопах Донбасса.

Иностранцы на войне в Украине

В марте стало известно, что двоюродный брат вице-президента США Джэй Ди Вэнса воевал за Украину с 2022 года. Нейтвоевал в составе 108 ОМБр "Волки Да Винчи". Он приехал в Украину в марте 2022 с крепким желанием чем-то помочь.

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