Похоже, российские силы истощены и деморализованы вплоть до высшего командования.

247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк ВДВ РФ (украинской Воздушно-десантных войск - УНИАН) истощен и разбит. За время полномасштабного вторжения в Украину потерял трех командиров: двух было убито, один - ушел в отставку.

Об этом сообщается в отчете британской разведки. Отмечается, что 247-й полк считается одним из самых престижных в России и принимает активное участие в преступной неспровоцированной войне против Украины.

В начале сентября 2023 года был ликвидирован командир 247-го ДШП полковник Василий Попов. Вероятно, свою смерть топ-офицер нашел на Ореховском направлении.

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Всего за несколько недель до этого, в августе 2023-го, его предшественник – полковник Петр Попов – подал в отставку. Российские источники сообщали, что отставка - это протест против неспособности "второй армии мира" вернуть тела погибших захватчиков.

В первые недели Великой войны ликвидировали тогдашнего командира 247-го десантно-штурмового полка полковника Константина Зизевского. Это произошло под Николаевом. Он командовал полком с 2020 года. Похороны оккупанта состоялись 6 марта 2022-го.

"Опыт 247-го полка подчеркивает крайнюю истощенность и высокую текучесть российских вооруженных сил даже среди относительно высокопоставленных чинов", - сделали вывод в разведке Британии.

247-й ДШП входит в 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию Российской Федерации и дислоцируется в Ставрополе.

Потери РФ

Вооруженные силы Украины мощно обновили потери российских оккупантов, уничтожив более полусотни единиц техники врага. По состоянию на 23 сентября 2023 года потери врага среди личного состава уже достигли около 275 460. 510 захватчиков ликвидированы за последние сутки.

Кроме этого, за последние сутки враг потерял 11 танков (4655 с начала полномасштабной войны), 21 боевую бронированную машину (8912 в целом), 33 артиллерийских системы (6210 в целом), 4 РСЗО (789 в целом), 2 средства ПВО (530 в целом), 1 крылатую ракету (1518 в целом), 26 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8716 в целом), 8 БПЛА оперативно-тактического уровня (4867 в целом).

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