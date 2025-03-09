Нейт Вэнс удивлен из-за того, какую позицию принял его двоюродный брат.

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт с 2022 года воевал за Украину в составе 108 ОМБр "Волки Да Винчи". В марте он приехал во Львов и хотел хоть чем-то помочь.

В один из дней в отеле Нейт встречает британского добровольца, который искал людей с военным опытом. "Они брали любого, кто хоть раз держал в руках оружие. Обучение было самым примитивным", — говорит он. Спустя несколько недель, когда группа украинских добровольцев пригласила его отправиться с ними на фронт, он согласился, пишет Le Figaro.

Сообщается, что мужчина имел военный опыт, так как в течение 4 лет служил в морской пехоте США. С того момента он вернулся в США лишь на несколько недель, а в июне 2022 года снова поехал в Украину — для боев на Донбассе, где шли ожесточённые бои. Лишь в январе 2025 года он вернулся в США.

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Когда Нейт услышал, как его двоюродный брат Джей Ди Вэнс "нападает" на президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, он пришёл в ярость. Он испытал серьезное разочарование.

"Джей Ди — хороший человек, умный. Когда он критиковал помощь Украине, я думал, что это просто политическая игра, что он пытается угодить определённому электорату. Но то, что они сделали с Зеленским [с президентом США Дональдом Трампом], — это была засада, пропитанная абсолютным лицемерием", — подчеркивает он.

Нейт и Джей Ди — двоюродные братья. Мать вице-президента США, Беверли, — сестра отца Нейта, Джеймса.

"Я был разочарован. Когда Джей Ди оправдывал своё недоверие к Зеленскому "Stories" (историями в интернете), которые он видел, у меня перехватило дыхание. Его собственный кузен был на передовой! Я мог бы рассказать ему правду — без прикрас, без личной выгоды. Но он никогда не пытался узнать больше", — отмечает Нейт. При этом мужчина сам пытался связаться с двоюродным братом, но ответа не последовало.

Он считает США "полезными идиотами Путина", называя попытки Трампа и Вэнса договориться с кремлевским диктатором "ошибкой".

Новости, в которых фигурирует Джей Ди Вэнс

Ранее УНИАН сообщал, что Вэнс стал главным антагонистом в переговорах Трампа с Украиной. Европейские чиновники, знакомые с ходом переговоров Украины и США о соглашении по ценным ископаемым, отмечали, что Вэнс часто занимал в этом вопросе более жесткую позицию, чем Трамп.

Кроме того, Трамп и Вэнс могут разрушить мировой порядок, чем воспользуются РФ и Китай. Эти два человека уверены в том, что Россия не представляет угрозы. Также они считают, что Штатам следует выйти из НАТО и захватить Гренландию тем или иным способом.

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