Руководители дружественных к Украине стран и организаций уверяют в непоколебимой поддержке.

Мировые лидеры приветствуют и выражают поддержку Украине по случаю 32-й годовщины независимости.

Об этом говорится в их заявлениях, обнародованных в социальных сетях.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз выступает на стороне Украины.

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"Мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется. Вы являетесь членом нашей европейской семьи. И ваше будущее - с нами. Звезды на флаге ЕС будут подниматься над вашим свободным и суверенным государством", - подчеркнул Мишель.

В свою очередь, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что мощь Украины - в ее людях. "В Вашем мужестве, вашей силе и вашей несокрушимой надежде на мирное и цветущее будущее в объединенной Европе", - отметила фон дер Ляйен.

"Вы - вдохновение для всех европейцев! И мы будем бок о бок с вами столько, сколько потребуется, пока Украина станет свободной. Вместе мы выберем справедливый и длительный мир", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия - на стороне Украины.

"Сегодня вы празднуете независимость и свободу своего народа. Именно эти принципы защищает вся ваша страна в вашей смелой борьбе против жестокой российской агрессии. Мы восхищаемся вашим мужеством и силой", - отметил Шольц.

Также, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что "понимание того, насколько важна независимость, приходит лишь тогда, когда возникает риск ее потерять".

"И вы это знаете, как никто другой. Но позвольте мне напомнить вам: Нидерланды с вами. И будут оставаться вместе с вами сегодня и ежедневно", - заверил Рютте.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен напомнил, что сегодня также исполняется полтора года, как Россия начала свое жестокое, полномасштабное вторжение в Украину – 18 месяцев бессмысленной агрессии, которая вызывает смерть и разрушения по всей Украине.

"В то время как мы присоединяемся к вам в праздновании более трех десятилетий независимой страны, мы также скорбим вместе с вами, вспоминая ваших сыновей и дочерей, которые отдали жизнь, защищая вашу страну. Мы поддерживаем вас в борьбе за вашу любимую страну", - отметил Блинкен.

"Именно благодаря вам и вашей стойкости Украина одержит победу, а Россия заплатит большую цену за все, что она натворила. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать вас и сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для защиты, восстановления и процветания", - добавил госсекретарь США.

Президент Финляндии Саули Ниинистьо подчеркнул, что поддержка Украины со стороны его страны является непоколебимой, поскольку украинцы мужественно продолжают защищать свою свободу.

День Независимости Украины 2023 - как будет праздновать страна в условиях войны

Из-за полномасштабной войны 32-летие нашей государственности украинцы будут отмечать в рабочий день. Масштабных торжественных массовых мероприятий не предвидится. В частности, на Черниговщине до конца августа органам местной власти рекомендовали ограничить массовые мероприятия из-за опасности ракетных ударов.

В то же время на центральной улице Киева размещают трофейную технику ко Дню Независимости, она пробудет там до 28 августа.

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