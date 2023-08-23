Органам местной власти рекомендовано ограничить меры с 26 августа до 1 сентября из-за опасности ракетных ударов.

На Черниговщине в течение 23-25 августа запретили проведение всех массовых мероприятий. Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, решение приняли 22 августа на заседании Совета обороны области.

По его словам, органам местного самоуправления также рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий на территории громад с 26 августа по 1 сентября включительно.

"По информации военного командования в эти дни повышена опасность ракетных ударов", - отмечается в сообщении.

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По информации пресс-службы Черниговского городского совета, в Чернигове 23 и 24 августа не будут проводиться массовые мероприятия по случаю государственных праздников - Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины.

По словам и. о. Черниговского городского головы Александр Ломако, те мероприятия, которые планировали ко Дню Государственного Флага и Дню Независимости Украины, хоть были скромными и предусматривали минимальное количество участников, отменили.

"23 августа должны были торжественно поднять сине-желтый флаг возле музыкально-драматического театра, но наш флаг несокрушимости и так там развевается", - подчеркнул он.

Кроме этого, Черниговская городская военная администрация запретила проведение собраний, митингов, демонстраций, походов и других массовых мероприятий на территории Чернигова города. Соответствующее распоряжение подписал начальник ГВА Дмитрий Брыжинский. Журналистам он пояснил, что запрет будет действовать до "улучшения ситуации безопасности".

Теракт россиян в Чернигове - детали

19 августа около полудня российские военные нанесли ракетный удар по центру Чернигова, который был переполнен людьми. Попадание произошло в здание драмтеатра, где проходило массовое мероприятие, но люди успели спуститься в укрытие здания. Помещение театра получило значительные повреждения. Жертвами стали люди, которые находились на улице и ехали в транспорте через центр города. Погибли семь человек, среди них – 6-летняя София Голинская.

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