Как известно, главная улица столицы будет перекрыта до 28 августа.

Центр Киева уже начал подготовку по организации праздничных мероприятий ко Дню Независимости Украины. Напомним, что из-за войны 32-летие нашей государственности украинцы будут отмечать в рабочий день.

Корреспондент УНИАН побывал в центре Киева и выяснил, как меняется столица: на Крещатике уже размещают первые трофейные танки, которые ВСУ отобрали у оккупантов.

Украинцы могут свободно насладиться и сфотографировать побитую технику, ведь Крещатик будет перекрыт до 28 августа.

Центр Киеве освободят для пешеходов ко Дню Независимости

Напомним, 19 августа власти Киева объявили о временном перекрытии автомобильного движения через Крещатик - от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого - в связи с праздничными мероприятиями ко Дню Независимости Украины. В этом году украинская государственность отмечает 32-летие.

Ограничения в отношении автомобильного движения объявили сразу на 8 дней - с 20 августа по 28 августа. Мы выяснили, какую информацию следует учесть водителям при передвижении по центру Киева.

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