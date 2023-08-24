Президент Украины поздравил всех украинцев, которые борются с врагом ради независимости государства.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех украинцев за борьбу ради независимости государства.

Об этом речь идет в поздравлении главы государства по случаю 32-й годовщины Дня Независимости Украины.

"Это ценность для каждого из нас. И за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый. Потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это - независимая Украина", - подчеркнул президент.

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Глава государства подчеркнул, что хочет посвятить это поздравление всем тем гражданам, которые дают Украине независимость.

"Тебе, воин! Ты встал на защиту Украины. Я благодарю каждого солдата и матроса, каждого сержанта и старшину, каждого офицера, каждого генерала. Вам - отцу украинского воина, вам - матери украинского защитника. Всем украинским семьям, которые воспитали в своих детях любовь к Украине и отвагу защищать ее изо всех сил. Спасибо каждому, кто ждет родных с фронта, каждому, кто ежедневно молится за них, кто звонит или пишет такое важное "как ты?", чтобы услышать такое желанное "все хорошо!", такое ценное "я тебя люблю"..."наш сын сделал вчера первый шаг"... "Доця сегодня сказала: "Папа"... каждое слово важно. И важен каждый, кто делает так, чтобы это слово могло быть сказано и услышано. Кто обеспечивает в стране связь. Связь между людьми. И это больше, чем просто общение. Это связь с жизнью. Слова поддержки. Слова благодарности. И, к сожалению, слова, которые являются наиболее болезненными на войне: "его больше нет..."

Президент напомнил, что на прошлой неделе посетил украинские боевые бригады.

"Нашим воинам помогает одна дополнительная уникальная броня. Броня человечности. Броня искренности. Это детские рисунки. Их можно увидеть в каждой бригаде. На стенах, в комнатах. Рисунки для отца или брата. Или для солдат, которых ребенок может даже не знать, но которых поддерживает. Поддерживает, потому что это украинские солдаты. И это для них - главная цель наступления, где каждый шаг вперед так важен, но шаг назад так невозможен. Потому что позади - именно вы, наши дети. Украинские дети, именно вы, кто создает эти рисунки. И я хочу сказать тебе - каждому мальчику и каждой девочке: ты не представляешь, насколько это важно, когда ты поддерживаешь наших бойцов. Я благодарю тебя!", - заявил президент.

Также глава государства благодарит каждую украинскую мать, для которой наше государство есть и останется домом.

"Несмотря на то, что из-за войны пришлось уехать. И когда в любой стране мама дает своему ребенку книгу на украинском, чтобы ребенок не потерял себя и своего, когда мама учит украинский, когда переживает за Украину и ждет новостей из Украины, ждет, чтобы можно было вернуться, – это самое важное. Потому что вы важны. Все украинцы! Где бы не пришлось сейчас быть", - отметил Зеленский.

Также он благодарит всех учителей, медиков, врачей, медицинских сестер и боевых медиков. Зеленский напомнил, что прошлой зимой пришлось пережить массированные ракетные атаки, угрозу блэкаута.

"И когда наши люди работали и возвращали свет, тогда было и громкое "Слава Украине!", "Слава украинским электрикам!", поднимали бокалы за ПВО и наших энергетиков. И это абсолютная правда. Наши энергетики работали круглосуточно. Во время воздушных тревог. Иногда - под обстрелами. Всегда - в опасности. Всегда - зная, как света ждут в больницах, на оборонных предприятиях. И как света и тепла ждет каждая семья", - отметил президент.

В то же время, глава государства выразил сожаление, что есть семьи, которые не дождались домой отца, сына, брата.

"Обычного электрика, работника ремонтной бригады, спасателя, полицейского, пожарного... всех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. Кто помог сделать самое важное - не позволил российской темноте сломать нас, наше государство, нашу свободу, нашу независимость", - сказал Зеленский.

Президент поклонился перед каждым погибшим защитником и защитницей Украины.

"Отдельно я хочу сказать сегодня о тех, о ком пока нельзя говорить в новостях, чьи имена известны немногим, но чья работа заметна всем. Наши ракеты. Украинские снаряды. Наши пушки. Украинские дроны: "аисты", "фурии", морские дроны. "Нептуны", "Корсары", "Стугны". Мы производим все это. Украинцы производят все это. И когда мы гордимся, что потопили флагман вражеского флота - крейсер "Москва", когда радуемся попаданиям по Крымскому мосту, тогда мы благодарим и тех, о ком сейчас тоже не скажешь, имен не назовешь, но о ком в будущем напишут книги, обязательно снимут кино. О тех, кого я награждаю закрытыми указами и кто совершает самые сложные операции. Спасибо вам! Вы все важны!", - подчеркнул глава государства.

Украинцев с праздником поздравил также и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Страна непокоренных, непоколебимых, несокрушимых! Страна гордых, героических и храбрых. Где свобода и достоинство всегда были ключевыми ценностями. Свободная страна. Это факты, о которые разобьются враждебные замыслы. С Днем Независимости, Украина!", - написал Залужный в соцсетях.

День Независимости Украины 2023 - как будет праздновать страна в условиях войны

Из-за полномасштабной войны 32-летие нашей государственности украинцы будут отмечать в рабочий день. Масштабных торжественных массовых мероприятий не предвидится. В частности, на Черниговщине до конца августа органам местной власти рекомендовали ограничить массовые мероприятия из-за опасности ракетных ударов.

В то же время на центральной улице Киева размещают трофейную технику ко Дню Независимости, она пробудет там до 28 августа.

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