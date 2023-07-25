Какие отмечаем праздники в августе 2023, сколько выходных в этом месяце и будут ли дополнительные.

В последнем месяце лета мы отмечаем несколько важных государственных праздников - День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины, а также много профессиональных. Полный календарь праздников, сколько всего рабочих дней, выходные в августе 2023 и будут ли дополнительные дни отдыха на День Независимости - рассказываем в материале.

Праздники и выходные дни в августе 2023

1 августа - День инкассатора.

- День инкассатора. 2 августа - День аэромобильных войск.

- День аэромобильных войск. 5 августа - Международный день светофора.

- Международный день светофора. 6 августа - День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

- День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. 8 августа - День войск связи Вооруженных Сил Украины.

- День войск связи Вооруженных Сил Украины. 9 августа - Международный день коренных народов мира.

- Международный день коренных народов мира. 11 августа - День строителя, День работников ветеринарной медицины.

- День строителя, День работников ветеринарной медицины. 12 августа - Международный день молодежи.

- Международный день молодежи. 15 августа - День археолога.

- День археолога. 19 августа - День пасечника.

- День пасечника. 23 августа - День Государственного Флага Украины.

- 24 августа - День Независимости Украины.

- 26 августа - День авиации Украины, День дальнобойщика.

- День авиации Украины, День дальнобойщика. 27 августа - День шахтера.

- День шахтера. 29 августа - День памяти защитников Украины.

Будут ли дополнительные выходные в августе 2023

В 2023 году День Независимости Украины выпадает на четверг. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, этот день должен быть выходным. Но из-за военного положения в стране, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные дни отменяются. Сейчас военное положение действует до 18 августа 2023 года. Если его продлят еще на 90 дней, то выходного дня 24 августа не будет.

На сегодня официальные выходные дни в августе - это субботы и воскресенья. Всего в августе будет 23 рабочих дня и 8 - выходных: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число.

Видео дня

Напомним также, что в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные на свое усмотрение.

Ранее мы публиковали православный календарь на июль 2023 с праздниками по старому и новому стилю.

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