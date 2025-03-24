В оборонном ведомстве РФ назвали предварительную причину крушения.

В понедельник, 24 марта, в Приморском крае РФ потерпел крушение российский штурмовик Су-25. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны России, передают росСМИ.

По предваиртельным данным, причиной крушения бронированного дозвукового военного самолета, который предназначен для поддержки сухопутных войск, послужила "техническая неисправность". Согласно одной из версий, распространяемых в Z-пабликах, отказали оба двигателя.

Утверждается, что российский Су-25 разбился в безлюдной местности во время выполнения "учебно-тренировочного полета", который выполнялся без боекомплекта.

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В оборонном ведомстве РФ также заверили, что пилот успел катапультироваться и выжил. Информация о его состоянии не раскрывается, однако в МО РФ сообщили, что угрозы для его жизни нет.

Крушения военных самолетов РФ

На территории РФ часто разбиваются военные самолеты и вертолеты. С начала 2025 года известно уже о нескольких подобных случаях. В январе потерпел крушение Ми-28 в Воронежской области. Никто из членов экипажа не выжил.

А в марте разбился боевой вертолет Ми-28, который состоял на вооружении ВКС РФ. Это произошло в Волосовском районе Ленинградской области. Члены экипажа, как и в первом случае, также не выжили.

В то же время, украинские военные продолжают эффективно сбивать самолеты врага на фронте. 8 февраля в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода Сухопутных войск ВСУ сообщили, что на Торецком направлении уничтожили российский Су-25 и подбили вертолет.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко указал на важные детали произошедшего. В частности, это был учебно-боевой (УБ) самолет, что объясняет присутствие в кабине двух пилотов. Эксперт пояснил, что Су-25УБ могут применяться как боевые, но в первую очередь их предназначение - обучение пилотов.

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