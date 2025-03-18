В России потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Произошло это в Ленинградской области страны-агрессора.

Как сообщает Astra, вертолет разбился Волосовском районе Ленинградской области. В пресс-службе Ленинградского военного округа 47news заявили, что вертолет состоял на вооружении ВКС России.

"На месте работают спасатели. Подробностей пока нет", – сказано в сообщении.

Впоследствии в Министерстве обороны РФ подтвердили факт крушения вертолета.

"Над территорией Ленинградской области потерпел катастрофу вертолет Ми-28, экипаж погиб, сообщили в МО РФ. На место происшествия с вертолетом Ми-28 прибыла поисково-спасательная группа, вылетела комиссия ВКС", – пишет пропагандистское агентство ТАСС.

В сети уже публикуют видео с места крушения борта:

Авиакатастрофы в России

Это не первый случай крушения военных вертолетов в России с начала года. В январе в Воронежской области разбился Ми-28, тогда экипаж, который состоял из двух человек, тоже погиб.

6 февраля в Подмосковье разбился легкомоторный самолет Tecnam P2002JF Sierra. В результате аварии погибли двое россиян.

В октябре 2024 года в России разбился самолет с парашютистами. На момент катастрофы, произошедшей в Ставропольском крае, на борту находились 10 людей.

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