В России разбился вертолет Ми-28 / коллаж УНИАН, фото t.me/astrapress

В России потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Произошло это в Ленинградской области страны-агрессора. 

Как сообщает Astra, вертолет разбился Волосовском районе Ленинградской области. В пресс-службе Ленинградского военного округа 47news заявили, что вертолет состоял на вооружении ВКС России.

"На месте работают спасатели. Подробностей пока нет", – сказано в сообщении. 

Впоследствии в Министерстве обороны РФ подтвердили факт крушения вертолета. 

"Над территорией Ленинградской области потерпел катастрофу вертолет Ми-28, экипаж погиб, сообщили в МО РФ. На место происшествия с вертолетом Ми-28 прибыла поисково-спасательная группа, вылетела комиссия ВКС", – пишет пропагандистское агентство ТАСС

В сети уже публикуют видео с места крушения борта:

Авиакатастрофы в России

Это не первый случай крушения военных вертолетов в России с начала года. В январе в Воронежской области разбился Ми-28, тогда экипаж, который состоял из двух человек, тоже погиб. 

6 февраля в Подмосковье разбился легкомоторный самолет Tecnam P2002JF Sierra. В результате аварии погибли двое россиян. 

В октябре 2024 года в России разбился самолет с парашютистами. На момент катастрофы, произошедшей в Ставропольском крае, на борту находились 10 людей. 

Вас также могут заинтересовать новости: